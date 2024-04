La Soluzione ♚ Il mare con il Dodecaneso

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : EGEO

Curiosità su Il mare con il dodecaneso: Se stai cercando informazioni sulla colonia italiana, vedi dodecaneso italiano. il dodecaneso o dodecanneso (in greco ddesa, pr. dodekánisa, dal significato... Il mar Egeo (in greco: a a, Egeo Pelagos, [e'eo 'pelaos], in turco: Ege Denizi) è un mare del mar Mediterraneo situato tra la parte meridionale della penisola balcanica e quella occidentale dell'Anatolia. A nordest è connesso con il mar di Marmara e quindi con il mar Nero attraverso lo stretto dei Dardanelli ed il Bosforo. Le isole egee si trovano al suo interno, mentre viene delimitato a sud dalle isole di Creta e Rodi. Il mare era tradizionalmente conosciuto col nome di Arcipelago (in greco, pa, “grande mare”), nome con cui poi si indicarono le isole del mare ed in seguito passò ad indicare ogni gruppo di isole, ...

