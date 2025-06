Circonda il Dodecaneso nei cruciverba: la soluzione è Egeo

Home / Soluzioni Cruciverba / Circonda il Dodecaneso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Circonda il Dodecaneso' è 'Egeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EGEO

Curiosità e Significato di "Egeo"

Vuoi sapere di più su Egeo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Egeo.

Perché la soluzione è Egeo? Il termine Egeo si riferisce al Mar Egeo, una delle più belle e storiche aree marittime del Mediterraneo, che separa la Grecia dalla Turchia. Questo mare è famoso per le sue acque cristalline, le isole incantevoli e la ricca storia che abbraccia antiche civiltà, come i Greci e i Romani. Il Dodecaneso, un arcipelago di isole greche, si trova proprio nel cuore di questo mare, rendendolo un luogo affascinante per gli

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il mare su cui si affaccia SaloniccoIl mare di NassoDio greco delle mareggiateCirconda le isole HawaiL aria che ci circondaIl raccordo che circonda l Urbe sigla

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Egeo

Hai trovato la definizione "Circonda il Dodecaneso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

G Genova

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A W S T F E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FAR WEST" FAR WEST

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.