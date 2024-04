La Soluzione ♚ Macchine tessili

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TELAI - STIRATOI

Curiosità su Macchine tessili: Comune.» il gonfalone municipale è costituito da un drappo di rosso. le macchine per la lavorazione della lana, traggono la loro origine dalla rivoluzione... La serigrafia o stampa serigrafica è una tecnica di stampa di tipo permeografico che oggi utilizza come matrice un tessuto di poliestere, un tessuto di acciaio o un tessuto in nylon teso su un riquadro in alluminio, metallo verniciato o legno definito "quadro serigrafico" o "telaio serigrafico". Il tessuto utilizzato è detto anche "tessuto per serigrafia" o "tessuto serigrafico". Il termine "serigrafia" deriva dal latino "sericum" ("seta") e dal greco "fe" ("gràphein", "scrivere"). I primi tessuti che fungevano da supporto per serigrafia erano di seta.

