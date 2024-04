La Soluzione ♚ L inevitabilità della sorte

La soluzione di 15 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PREDESTINAZIONE

Curiosità su L inevitabilita della sorte: Uomini un male più terribile della sorte cui non è possibile sfuggire» (sofocle, aiace, v. 485) dove il tema dell'inevitabilità è rafforzato da aaa... La dottrina della predestinazione, nella sua generalità, è una dottrina molto antica e la compiuta formulazione nel mondo antico è stata data dagli Stoici. Già i tragici greci prevedevano che gli uomini fossero soggetti a un fato scritto dagli dèi, a cui in filosofia corrispondevano dottrine della predestinazione (ad esempio, implicitamente, in Parmenide e Senofane). In particolare gli Stoici teorizzavano il fato come il destino ineluttabile scritto dagli dèi o meglio dal logos. Il logos per il panteismo stoico è la ragione divina del cosmo nella sua globalità, concernente anche ogni singolo uomo. Nel cristianesimo Paolo di Tarso ha fatto ...

