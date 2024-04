La Soluzione ♚ Gli interessi dovuti per i ritardati pagamenti

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MORATORI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Gli interessi dovuti per i ritardati pagamenti: interessi dovuti almeno per sei mesi”. l'art.1283 c.c. prevede tre eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente: gli interessi... Il termine moratoria, in diritto, indica la sospensione, o la proroga della scadenza, concesse per legge, di una obbligazione, nel caso in cui siano sopraggiunte circostanze eccezionali. Un esempio tipico è quello delle richieste avanzate da molti attivisti dei diritti degli animali finalizzate alla cessazione di attività a danno di specie in via di estinzione. Queste sospensioni vietano a chi pratica tali attività il proseguimento delle stesse, almeno per un periodo di tempo limitato. Altri casi frequenti riguardano deforestazioni, sfruttamento del sottosuolo o test nucleari.

