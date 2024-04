La Soluzione ♚ Un giustiziere mascherato

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZORRO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Un giustiziere mascherato: Protagonista un giustiziere mascherato parzialmente ispirato ai fumetti neri italiani del periodo. il professor philips ha inventato un siero che consente... Zorro (Volpe in lingua spagnola) è un personaggio immaginario creato nel 1919 da Johnston McCulley, tipicamente ritratto come un affascinante vigilante mascherato che difende la gente comune e le popolazioni indigene contro funzionari corrotti e tirannici e altri cattivi nel Pueblo de Los Ángeles — il centro abitato fondato dagli spagnoli nel 1781 che nel XX secolo diverrà la metropoli di Los Angeles — ai tempi della California spagnola (1769-1821). Il suo caratteristico costume tutto nero include un mantello, un cappello noto come sombrero cordobés e una maschera che gli copre la metà superiore del viso. Nelle storie, Zorro ha un'alta ...

