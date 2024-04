La Soluzione ♚ Esame d ammissione

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TEST

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Esame d ammissione: Voce principale: esame di maturità. l'esame di stato in italia (denominato ufficialmente esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria... Per test (termine inglese, raramente adattato in teste, pl. testi) si intende, in senso lato, una prova, ovvero una sperimentazione empirica che mira ad ottenere determinati risultati o dimostrazioni.

