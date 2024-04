La Soluzione ♚ Un grande teatro di Mosca

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BOLSCIOI

Curiosità su Un grande teatro di mosca: Se stai cercando il teatro scomparso a san pietroburgo, vedi teatro bol'šoj kamennyj. questa voce o sezione sull'argomento teatri della russia non cita... Il Bol'šoj (traslitterato anche Bolscioi o Bolshoi, in russo , IPA: [bl'j t'atr], ovvero "grande teatro", nome ufficiale Gosudarstvennyj dvaždy ordena Lenina akademiceskij Bol'šoj teatr Rossijskoj Federacii, in russo , ovvero "Gran teatro accademico nazionale di doppio ordine di Lenin della Federazione Russa"), è uno storico centro teatrale di Mosca, in cui vengono allestiti balletti, opere e spettacoli teatrali: tra i più celebri e blasonati templi del balletto classico mondiale, il teatro è associato ad una compagnia di danza, il ...

