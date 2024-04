La Soluzione ♚ L elenco dei brani sul CD

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TRACKLIST

Curiosità su L elenco dei brani sul cd: Principale: discografia di laura pausini. questa pagina contiene l'elenco dei brani musicali della cantante/cantautrice italiana laura pausini incisi... Fatal Attraction è il primo album di Adam Bomb, uscito nel 1984 per l'Etichetta JVC Records. L'Album viene ristampato nel 1985 per la Geffen Records, con la tracklist in ordine diverso e l'aggiunta di due tracce: "S.S.T." e "All The Young Dudes" (cover dei Mott the Hoople) mentre viene tolto il brano "Israel". Fatal Attraction ri-realizzato il 31 luglio 2001 per la Metal Mayhem Records e la GetAnimal inc. Il disco non era mai stato pubblicato in formato CD fino a questa data, e questa edizione speciale contiene le due tracce bonus "Edge Of A Dream" e "All's Fair In Rock n Roll", i due video "Shape Of The World" e "I Want My Heavy Metal"su ...

