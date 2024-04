La Soluzione ♚ Città della Repubblica del Kirghizistan

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OSH

Curiosità su Citta della repubblica del kirghizistan: (stima 2021). il kirghizistan prende il nome dal popolo dei kirghisi, unito a -stan che significa "paese". dal 1936, con il nome di repubblica socialista sovietica... Oš (in kirghiso , Os) è un'antica città del Kirghizistan della Valle di Fergana la cui origine risale probabilmente a 3000 anni fa. La sua popolazione è formata da 3 comunità principali: Kirghisi, Uzbeki e Tagiki. Nel 1990 vi furono duri scontri interetnici che coinvolsero anche Uzgen. Oš è la seconda più grande città del Kirghizistan e spesso è anche appellata come la "capitale del sud" ed è sede del Teatro Babur. È sede amministrativa della Regione di Oš dal 1939, ma la città stessa è autonoma e non fa parte della provincia. Poco distante dalla città si trova l'altura chiamata Trono di Sulayman dalla quale si gode un ottimo panorama ...

