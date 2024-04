La Soluzione ♚ Città dell Iran

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : QOM

la definizione

Curiosità su Citta dell iran: Le principali città dell'iran per numero di abitanti. 1 - tehran, tehran province 2 - mashhad, khorasan razavi province 3 - isfahan, isfahan province... Qom o Qum (in persiano ), ma anche Qomm, è una città dell'Iran. È il centro amministrativo della provincia di Qom, e aveva, nel 2006, 957.496 abitanti. La città è attraversata dall'omonimo fiume. Qum è la seconda città santa dell'Iran dopo Mashhad e ospita il santuario di Hazrat-é Masumeh, dove possono entrare solo musulmani. La città fu il cuore della Rivoluzione iraniana e rimane tuttora uno dei luoghi più conservatori del paese. Qom è stata la residenza di Ruhollah Khomeyni che per un periodo, dopo la rivoluzione del 1979, ha guidato l'Iran proprio da questa città. Inoltre è stata la città natale di asan-i abba, fondatore ...

