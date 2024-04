La Soluzione ♚ Che dànno il voltastomaco

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NAUSEANTI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Che danno il voltastomaco: Zarathustra propone uno scopo che crede così disgustoso da dare loro il voltastomaco; l'ultimo uomo è apparentemente l'obiettivo che la civiltà europea ha creato... Il surströmming (['s^rœm]; lett. "aringa acida") è un piatto tipico della cucina svedese, preparato per fermentazione dell'aringa del Baltico. Il prodotto viene normalmente venduto in barattoli, che spesso si gonfiano e deformano durante lo stoccaggio, per via della fermentazione ininterrotta. Quando la latta viene aperta, l'odore che sprigiona è talmente forte e nauseante che questo piatto viene solitamente consumato all'aperto.

Altre Definizioni con nauseanti; dànno; voltastomaco;