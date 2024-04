La Soluzione ♚ Burle

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCHERZI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Burle: Di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. roberto burle marx (san paolo, 4 agosto 1909 – rio de janeiro, 4 giugno 1994) è stato... Scherzi a parte è stato un programma televisivo italiano di genere varietà e candid camera andato in onda in prima serata dal 9 febbraio 1992 al 16 ottobre 2022, prima su Italia 1 e poi su Canale 5. Nel 2012 il titolo era diventato Scherzi a parte Varietà mentre nel 2015 era stato cambiato in Le Iene presentano: Scherzi a parte (l'edizione era stata realizzata in collaborazione con Le Iene). Dal 2018 al 2022 era tornato a chiamarsi Scherzi a parte.

