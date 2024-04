La Soluzione ♚ à la bourguignonne nel menu francese

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ESCARGOT

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su A la bourguignonne nel menu francese: Pédauque e nel suo ristorante della rue de l’echelle, lopera fumante di questo grande compositore di menu.» (combat, 24 aprile 1948.) nel luglio 1920... Le escargot (dal francese: chiocciola) sono un piatto tipico della cucina francese a base di lumache, preparate secondo diverse tipologie di ricette che prendono il loro nome dalla area geografica di appartenenza, come, ad esempio, escargots de bourgogne (area territoriale della Borgogna), escargots a là bordelaise (area territoriale di Bordeaux), escargots à la provençale (area territoriale della Provenza) e via dicendo. Come la maggior parte delle ricette fortemente legate alle tradizioni culinarie di un paese, la tendenza odierna è quella di presentare il piatto cucinato "alla maniera di..." una determinata zona territoriale, nonostante ...

