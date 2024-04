La Soluzione ♚ Amaro aperitivo

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BITTER

Curiosità su Amaro aperitivo: aperitivo era consumato già nella roma antica, il mulsum a base di vino e miele. l'etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito aperitivo,... Il Campari (correttamente per esteso Campari Bitter o Bitter Campari) è una bevanda alcolica nata a Novara, prodotto di punta dell'azienda Davide Campari-Milano. Si tratta di un bitter ottenuto dall'infusione di erbe amaricanti, piante aromatiche e frutta in una miscela di alcool e acqua, dall'aroma intenso e dal colore rosso carminio.

