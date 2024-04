La Soluzione ♚ Le Alpi con le Dolomiti

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ORIENTALI

Curiosità su Le alpi con le dolomiti: Altri significati, vedi dolomiti (disambigua). le dolomiti (dolomiten in tedesco, dolomites in ladino, dolomitis in friulano, dolomiti in veneto), dette anche... Con il termine Alpi orientali si intende la porzione più orientale del sistema montuoso alpino. A seconda delle varie classificazioni delle Alpi, però, la denominazione "Alpi Orientali" assume significati diversi. La Partizione delle Alpi, del 1924, suddivide la catena alpina in tre grandi parti: Alpi Occidentali, Alpi Centrali ed Alpi Orientali; queste ultime vanno dal Passo del Brennero al Passo di Vrata, a cavallo di Austria, Croazia, Germania, Liechtenstein, Italia, Slovenia, Svizzera e Ungheria. La Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino (SOIUSA), del 2005, introduce invece la bipartizione delle Alpi, ...

