La Soluzione ♚ Allegro di buon umore

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GAIO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Allegro di buon umore: Disambiguazione – "umore" rimanda qui. se stai cercando l'album di kamelja todorova, vedi umore (album). questa voce o sezione sull'argomento malattie... Gaio (in latino Gaius; 110 – 180) è stato un giurista romano. La sua eccezionale fama tra gli studiosi del diritto romano e del diritto in generale è dovuta al ritrovamento nel 1816 di un manoscritto contenente le Istituzioni, opera in quattro libri (o commentari) che il giurista aveva predisposto a fini didattici e che fotografa con impareggiabile nitidezza il quadro del diritto romano arcaico e preclassico. Si tratta dell'unica opera del periodo classico ad esserci pervenuta direttamente, senza il tramite (e le interpolazioni) dei giuristi giustinianei.

Altre Definizioni con gaio; allegro; buon; umore;