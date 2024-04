La Soluzione ♚ Un alimento per neonati

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FARINA LATTEA - LATTE MATERNO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Un alimento per neonati: Sviluppò un alimento per i neonati che non potevano essere nutriti al seno a causa di particolari intolleranze. il prodotto salvò la vita di un bambino... Il latte in polvere è un derivato del latte vaccino e si ricava attraverso la separazione della parte solida da quella liquida. Il metodo è stato applicato, se pur con metodologie rudimentali, sin dal XIII secolo. Il metodo di produzione moderno è stato brevettato nel 1847.

