La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FRAC

Curiosità su Un abito poco usato: l'abito religioso è il vestito proprio portato dai membri di un istituto di vita consacrata. gli abiti religiosi degli istituti maschili hanno, in genere... Il frac (da Frock coat) o marsina è un abito maschile molto formale. Viene indossato esclusivamente di sera, come lo smoking, e sull'invito è tradizionalmente indicato come "cravatta bianca" ("cravatta nera" significa invece che è richiesto lo smoking). Una delle occasioni mondane più note nella quale viene indossato è la cerimonia di consegna dei premi Nobel. Altre possibili occasioni includono udienze presso il Papa, i ricevimenti in ambasciate, cene di Stato, incoronazioni di regnanti, prime teatrali e balli di un certo livello. Il frac è anche l'abito d'uso dei direttori d'orchestra.

