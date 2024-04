La Soluzione ♚ Viene prima di today

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Viene prima di today. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : YESTERDAY

Curiosità su Viene prima di today: Vedi er: storie incredibili. e.r. - medici in prima linea (er) è una serie televisiva statunitense di genere medical drama prodotta dal 1994 al 2009... Yesterday è un brano musicale dei Beatles, composto principalmente da Paul McCartney ma accreditato alla coppia Lennon/McCartney. Pubblicato nel 1965 nell'album Help! (e successivamente inserito nel 45 giri Yesterday/Act Naturally.), secondo il Guinness Book of Records è la canzone che vanta il maggior numero di cover, con più di 1.600 versioni registrate. Secondo la Broadcast Music Incorporated (BMI) durante il ventesimo secolo, ha avuto nei soli Stati Uniti circa 7 milioni di passaggi radio-televisivi. Nel 1997 riceve il Grammy Hall of Fame Award. Nel 1999 una votazione condotta dal secondo canale radio della BBC tra ascoltatori ed ...

