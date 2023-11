La definizione e la soluzione di: Incomincia in cima al valico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DISCESA

Significato/Curiosita : Incomincia in cima al valico

(stilfser joch in tedesco, 2758 m s.l.m.) è un valico alpino delle alpi retiche, nonché il più alto valico automobilistico d'italia, davanti al colle dell'agnello... (stilfser jochtedesco, 2758 m s.l.m.) è unalpino delle alpi retiche, nonché il più altoautomobilistico d'italia, davanticolle dell'agnello... La discesa libera è una delle discipline dello sci alpino: considerata la disciplina regina del suddetto sport per la sua spettacolarità, nonché la più veloce (con punte oltre i 160 km/h), è anche quella che richiede agli atleti fisico massiccio, doti di coraggio, esplosività, coordinazione motoria, equilibrio e scivolamento sui tratti meno tecnici e impegnativi. Viste le velocità raggiunte e i rischi fisici in caso di caduta sono possibili incidenti, storicamente anche gravi, dovuti a cadute sui bordi della pista a seguito di salti o curve tecniche. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Incomincia in cima al valico : incomincia; cima; valico; incomincia quando oggi finisce; incomincia al tramonto; incomincia a mezzogiorno; Quello di mare incomincia con la nausea; incomincia all alba; L'asceta che visse in cima a una colonna |; Alta cima dell Etiopia; La più alta cima dell Austria; Dolcetto rotondo con la cima a calotta semisferica; In cima alla montagna; Chioma senza cima ; Il valico di Ponte di Legno; Il valico alpino che porta in Valcamonica; L autostrada appenninica A1 lo è di valico ; Un valico tra la Liguria e il Piemonte; Un valico stradale delle Alpi Retiche;

