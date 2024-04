La Soluzione ♚ Uno spazio radiofonico

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Uno spazio radiofonico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RUBRICA

Curiosità su Uno spazio radiofonico: Con le testate giornalistiche a cui seguirono la conduzione di uno spazio radiofonico nella trasmissione mattutina casa serena (1955). il suo debutto... Rubrica è un termine con cui viene indicato un "quaderno con margine laterale ritagliato a scaletta e recante le lettere dell'alfabeto, su cui si appuntano nominativi, indirizzi ecc.". Ogni elemento registrato nella rubrica contiene informazioni come nome e cognome o ragione sociale di un'azienda, indirizzo, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica. Alcuni quaderni danno la possibilità di aggiungere pagine alla rubrica o sostituirle. Nei dispositivi elettronici come telefoni cellulari e computer la rubrica è tipicamente realizzata da un programma, come ad esempio Rubrica nei sistemi operativi Microsoft Windows o Contatti nei ...

