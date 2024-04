La Soluzione ♚ Una mèta romana di molte comparse

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Una mèta romana di molte comparse. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CINECITTÀ

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Una meta romana di molte comparse: Cattolica romana", "cattolicesimo" o "cattolico", vedi cattolicità, chiesa cattolica (disambigua) o cattolicesimo (disambigua). la chiesa cattolica romana (dal... Gli Studi di Cinecittà sono un complesso di studi cinematografici e televisivi di Roma, e i più grandi d'Italia. A Cinecittà hanno lavorato molti registi e attori italiani famosi come Federico Fellini, Ettore Scola, Sergio Leone, Luchino Visconti, Anna Magnani, Alberto Sordi, Vittorio De Sica, Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Pier Paolo Pasolini ma anche registi e attori stranieri, tra i quali Martin Scorsese e Francis Ford Coppola. Negli studi sono stati girati circa 3000 film, 90 dei quali hanno ricevuto una candidatura all'Oscar, vinta da 51 pellicole. Nel luglio 2017 gli Studi di Cinecittà sono ritornati sotto il ...

Altre Definizioni con cinecittà; mèta; romana; molte; comparse;