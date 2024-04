La Soluzione ♚ Lo sono le rocce come l arenaria

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Lo sono le rocce come l arenaria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SEDIMENTARIE

Curiosità su Lo sono le rocce come l arenaria: Se stai cercando altri significati, vedi arenaria (disambigua). l'arenaria (pietra arenaria se intesa come materiale lapideo) è una roccia sedimentaria... Le rocce sedimentarie (dal latino sedere, depositarsi) si formano spesso in una serie di strati e sono un tipo di rocce formate dall'accumulo di sedimenti di varia origine, derivanti in gran parte dalla degradazione e dall'erosione di rocce preesistenti, che si sono depositati sulla superficie terrestre. La disciplina di studio e ricerca è la sedimentologia e i suoi studiosi sono detti sedimentologi.

