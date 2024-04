La Soluzione ♚ Il settore di mense e catering

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Il settore di mense e catering. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RISTORAZIONE

Curiosità su Il settore di mense e catering: il catering indica il complesso delle operazioni di approvvigionamento e rifornimento in massa di cibi e bevande pronti che viene effettuato da apposite... La ristorazione è un settore commerciale che comprende tutte le attività, incluse quelle su scala industriale, di banqueting e catering legate rispettivamente a produzione e distribuzione di pasti pronti per la clientela nonché, infine, alla distribuzione automatica. Diversi tipi di imprese rientrano in questo settore: i ristoranti, le mense delle scuole e degli ospedali, le ditte specializzate di catering e altri formati, nonché infine le imprese o gestioni del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici. Nell'antica Roma si trovavano tabernae e osterie. Questi tipo di locali, in cui non raramente ...

Altre Definizioni con ristorazione; settore; mense; catering;