La Soluzione ♚ Assistevano il Papa La definizione e la soluzione di 16 lettere: Assistevano il Papa. CAMERIERI SEGRETI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Assistevano il papa: Il cameriere pontificio era, nella Chiesa cattolica, un membro della "Famiglia pontificia" incaricato del servizio personale diretto del papa. Vi furono anche dei cosiddetti "camerieri" (ted.: Erbkämmerer) nelle corti dei principi-vescovi del Sacro Romano Impero. La carica è stata abolita nel 1968 da Paolo VI. Sostantivo Significato e Curiosità su: Il cameriere pontificio era, nella Chiesa cattolica, un membro della "Famiglia pontificia" incaricato del servizio personale diretto del papa. Vi furono anche dei cosiddetti "camerieri" (ted.: Erbkämmerer) nelle corti dei principi-vescovi del Sacro Romano Impero. La carica è stata abolita nel 1968 da Paolo VI. cubiculario m lo schiavo addetto alle camere nell'antica Roma cameriere al servizio del papa o di un altro sacerdote cameriere segreto dei regnanti bizantini Sillabazione cu|bi|cu|là|rio Etimologia / Derivazione dal latino "cabiculum", stanza da letto, o dal latino "cubicularius", derivato di "cubiculum", cubicolo Varianti cubicolario Sinonimi ciambellano

camerlengo Altre Definizioni con camerieri segreti; assistevano; papa; Il Papa delle Guarentigie; Un Papa per il quale Dante previde l Inferno; La banca di papa Francesco; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Assistevano il Papa

CAMERIERI SEGRETI

C

A

M

E

R

I

E

R

I

S

E

G

R

E

T

I

Lae verificata di 16 lettere per risolvere 'Assistevano il Papa' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.