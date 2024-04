La Soluzione ♚ Separata da uno stretto dalla Sicilia

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Separata da uno stretto dalla Sicilia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CALABRIA

Curiosità su Separata da uno stretto dalla sicilia: Nell’estrema parte nord della strettoia, fra capo peloro e cannitello, anche superiori agli 80 nodi.. la larghezza dello stretto varia da un massimo di circa 18 km... La Calabria (AFI: /ka'labrja/; Calabria in calabrese, aaßa (Kalavrìa) in grecanico, Kalabrì in arbëresh, Calabria in occitano), ufficialmente Regione Calabria, è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia meridionale di 1 836 386 abitanti, con capoluogo Catanzaro. L'unico confine regionale si trova a nord, con la Basilicata, a sud-ovest lo stretto di Messina, la separa dalla Sicilia, ed è bagnata a est dal mar Ionio e a ovest dal mar Tirreno. In Calabria ha origine il termine Italia, con cui gli antichi greci si riferivano un tempo all'istmo di Catanzaro. Abitata sin dal paleolitico, grazie alla sua posizione strategica al ...

Altre Definizioni con calabria; separata; stretto; sicilia;