La Soluzione ♚ Può essere regina

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Può essere regina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : APE

Curiosità su Puo essere regina: Disambiguazione – se stai cercando il film, vedi ape regina (film). l'ape regina è un individuo adulto, fertile, femminile della colonia d'api; normalmente... Le api (Apis Linnaeus, 1758) fanno parte di un genere di insetti sociali della famiglia Apidae. È l'unico genere della tribù Apini. Due delle specie comprese nel genere possono essere "gestite" dall'uomo, ovvero Apis mellifera e Apis cerana.

Altre Definizioni con ape; essere; regina;