La Soluzione ♚ Il ragazzo imbranato ma tecnologico

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il ragazzo imbranato ma tecnologico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : NERD

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il ragazzo imbranato ma tecnologico: Marshall: è un cucciolo di dalmata, è il cane pompiere da salvataggio. ha un carattere molto dolce ma è anche un po' imbranato, tanto che cade quasi sempre dalla... Nerd (pronuncia IPA: [nd]; pronuncia usuale in Italia: [nrd]) è un termine della lingua inglese americana con cui viene definito chi ha una certa predisposizione per la tecnologia e le attività che richiedono un certo impegno ed è al contempo tendenzialmente solitario e con una ridotta propensione alla socializzazione. Il termine è nato come dispregiativo, ma in seguito è stato reclamato in alcuni ambiti per definire una sorta di orgoglio e di identità di gruppo.

Altre Definizioni con nerd; ragazzo; imbranato; tecnologico;