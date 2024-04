La Soluzione ♚ Può essere inesplorata

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Può essere inesplorata. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FORESTA

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Curiosità su Puo essere inesplorata: Segnale, thomas e minho raggiungono una sezione fino ad allora inesplorata che sembra essere la conduttura usata dai dolenti per entrare e uscire dal complesso... La foresta è una vasta area di superficie terrestre non antropizzata e dominata dalla vegetazione naturale. È costituita soprattutto da alberi ad alto fusto che crescono e si diffondono spontaneamente. Quando la foresta ha estensione limitata ed è soggetta a selvicoltura, si parla di bosco. Secondo la FAO, con il termine foresta si identifica un'area maggiore di 0,5 ettari caratterizzata da alberi più alti di 5 m e una copertura arborea superiore al 10%. Seguendo questa definizione, nel 2020 le foreste coprivano una superficie di 4.06 miliardi di ettari (30,8% della superficie terrestre globale). Più della metà delle foreste si trovano in ...

