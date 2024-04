La Soluzione ♚ Privo di personalità

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Privo di personalità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMORFO

Curiosità su Privo di personalita: Disambiguazione – se stai cercando la struttura di personalità, vedi organizzazione borderline di personalità. questa voce o sezione sull'argomento psicologia... Un solido amorfo è un solido in cui non c'è ordine a lungo raggio nelle posizioni degli atomi o delle molecole che lo costituiscono. Lo stato amorfo, in qualche modo intermedio tra il solido e il liquido, è relativamente poco frequente in natura: la maggior parte dei solidi è di natura cristallina e le molecole di cui essi si compongono sono disposte con un ordine a lungo raggio che definisce un reticolo cristallino. Il vetro comune è il più tipico materiale amorfo, tanto che lo stato amorfo viene talvolta anche detto "stato vetroso". Lo stato amorfo corrisponde a una condizione termodinamica di liquido sottoraffreddato.

