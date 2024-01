La definizione e la soluzione di: Sono afflitti da un disturbo della personalità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Icd, esiste un'ampia varietà di disturbi d'ansia. i più comuni sono il disturbo d'ansia generalizzato (dag), il disturbo di panico (dp), l'ipocondria, la...

Per paranoia si intende una psicosi caratterizzata da un delirio cronico, basato su un sistema di convinzioni, principalmente a tema persecutorio, non corrispondenti alla realtà. Questo sistema di convinzioni si manifesta sovente nel contesto di capacità cognitive e razionali altrimenti integre. La paranoia non è un disturbo d'ansia, bensì una psicosi. Si tratta, in sostanza, non di una sensazione di ansia o di paura, ma di disturbi di pensiero (giudizio distorto, sbagliato) di cui il paziente non ha coscienza.

Il termine (che deriva dal greco antico paa, "follia, insensatezza") è stato usato storicamente con diverse sfumature di significato, ed oggi non è più incluso nella terminologia internazionale ufficiale relativa alle patologie mentali, essendo stato sostituito dal concetto più generale, ma più chiaramente definibile, di disturbo delirante di tipo persecutorio. Le alternative linguistiche, ora in disuso, al termine paranoia erano manie di persecuzione e monomania persecutoria.

I sintomi di paranoia possono altresì presentarsi in molti disturbi psichici come schizofrenia paranoide, parassitosi allucinatoria, disturbo bipolare in fase di mania e ciclotimia in fase di ipomania, disturbo paranoide di personalità, disturbo schizotipico di personalità, disturbo borderline di personalità, nella tossicodipendenza e in alcune patologie neurologiche.

Italiano

Aggettivo

paranoide m e f sing (pl.: paranoidi)

(psicologia) (medicina) (psichiatria) (psicanalisi) simile a paranoia

Sillabazione

pa | ra | nòi | de

Pronuncia

IPA: /para'njde/

Etimologia / Derivazione

formato dalla contrazione di paranoia e -oide