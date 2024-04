La Soluzione ♚ Possono essere locali

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Possono essere locali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ENTI

Curiosità su Possono essere locali: E "essere umano" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi homo sapiens (disambigua), uomo (disambigua), uomini (disambigua) o essere umano... Il termine ente (dal latino ens, participio presente del verbo esse, 'essere') nel linguaggio giuridico viene utilizzato talora come sinonimo di persona giuridica, altre volte con un significato più ampio.

