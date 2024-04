La Soluzione ♚ Possono essere letali

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Possono essere letali. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VELENI

Curiosità su Possono essere letali: Sottoprodotti della degradazione possono essere letali per gli uccelli e possono causare sintomi simil-influenzali negli esseri umani. nel maggio 2003 l'organizzazione... Un veleno è una sostanza che, assunta da un organismo vivente, ha effetti dannosi temporanei o permanenti, fino a essere letali, attraverso un meccanismo chimico. Non sono invece considerate veleni le sostanze che hanno effetti dannosi per azione meccanica (per esempio esplosivi) o per emissione di radiazioni (per esempio uranio e altre sostanze radioattive). L'assunzione di un veleno da parte di un uomo o di un animale si dice "avvelenamento". Una sostanza in grado di contrastare l'azione di un veleno è chiamata "antidoto". Nella lingua inglese si distinguono gli animali velenosi che iniettano attivamente il veleno (detti Venom venomous) ...

