La Soluzione ♚ La più grande città svizzera

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La più grande città svizzera. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZURIGO

Curiosità su La piu grande citta svizzera: 231973°e46.798562; 8.231973 la svizzera (in tedesco schweiz, in francese suisse, in romancio svizra), ufficialmente confederazione svizzera (in tedesco schweizerische... Zurigo (/u'rigo/; in tedesco Zürich, pronunciato ['ç]; in francese Zurich, [zy'ik]; in romancio Turitg; in latino Turicum) è, con 447 082 abitanti, la maggiore città della Svizzera, nonché il capoluogo del cantone omonimo. È divisa in 12 quartieri. L'agglomerato urbano raggiunge 1,3 milioni di abitanti e la sua regione metropolitana 1,83 milioni. La lingua ufficiale è il tedesco, ma nel parlato, nelle radio/televisioni locali e talvolta nelle scuole, viene parlato lo Züritüütsch, il dialetto della regione, una variante dell'alemanno. Il 10 giugno 2008 Zurigo è stata designata da Mercer per la settima volta consecutiva quale città ...

