La Soluzione Pillole compresse

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Pillole compresse. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PASTIGLIE

Curiosità su Pillole compresse: Somministrazione orale. le compresse sono la forma farmaceutica più comoda e favorevole per la compliance del paziente. le compresse hanno abitualmente forma... Pastiglie Leone è un'azienda dolciaria del Torinese, fondata nel 1857.

