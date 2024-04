La Soluzione ♚ Pacchi di documenti

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Pacchi di documenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PIEGHI

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Pacchi di documenti: Storicamente il loro uso più comune è stato per il trasporto di piccoli pacchi e documenti; ed attualmente sono più frequentemente usati dalle banche o... Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time) è un romanzo science fantasy per ragazzi di Madeleine L'Engle, scritto tra il 1959 e il 1960 e pubblicato nel 1963, dopo essere stato respinto da almeno 26 editori perché era, secondo la stessa L'Engle, "troppo diverso". Il libro vinse i premi Newbery Medal, Sequoyah Book Award e Lewis Carroll Shelf Award, e fu candidato all'Hans Christian Andersen Award. Questo è il primo di una serie di otto libri sulle famiglie Murry e O'Keefe. Dal romanzo è stato liberamente tratto un adattamento televisivo del 2003, Viaggio nel mondo che non c'è (A Wrinkle in Time).

Altre Definizioni con pieghi; pacchi; documenti;