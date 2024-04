La Soluzione ♚ Un minuto dettaglio

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Un minuto dettaglio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARTICOLARE

Di seguito la; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti.

Curiosità su Un minuto dettaglio: Tutto il calcio minuto per minuto è una popolare trasmissione radiofonica di rai radio 1 dedicata alle radiocronache in diretta del campionato italiano... Una giornata particolare è un film italiano del 1977 diretto da Ettore Scola. La pellicola ha assunto fin dal suo tempo un ruolo molto importante come forma di denuncia contro il fascismo, i pregiudizi e i ruoli di genere sempre a discapito delle donne, così come la persecuzione dell'omosessualità da parte del regime di Mussolini (ancora in pieno vigore nel periodo d'ambientazione del film). La pellicola è stata selezionata tra i 100 lungometraggi italiani da salvare. Presentata in concorso al 30º Festival di Cannes, la pellicola ha ottenuto vari riconoscimenti internazionali vincendo, tra gli altri, il Golden Globe quale miglior film ...

