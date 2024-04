La Soluzione ♚ Johnny showman

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Johnny showman. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DORELLI

Curiosità su Johnny showman: Sanremo 1959 campioni johnny dorelli, pseudonimo di giorgio domenico guidi (milano, 20 febbraio 1937), è un cantante, pianista, showman, attore, compositore... Johnny Dorelli, pseudonimo di Giorgio Domenico Guidi (Milano, 20 febbraio 1937), è un cantante, pianista, showman, attore, compositore, cantautore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano. Nell'arco della sua carriera ha spaziato in vari campi dello spettacolo, dalla musica al cinema, dal teatro alla televisione. È considerato uno dei primi esponenti del jazz italiano, che ha proposto con uno stile detto "confidenziale", elegante e raffinato che si ispirava al modello americano del crooner alla Frank Sinatra, importando in Italia (dapprima in qualità di pianista jazz, poi come interprete) classici appartenenti al cosiddetto ...

Altre Definizioni con dorelli; johnny; showman;