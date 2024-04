La Soluzione ♚ Grande isola del Pacifico

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Grande isola del Pacifico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NUOVA GUINEA

Curiosità su Grande isola del pacifico: Plastica. il pacific trash vortex, noto anche come great pac patch, in italiano grande chiazza di immondizia del pacifico, (o anche, del tutto impropriamente... La Nuova Guinea è un'isola posta nell'Oceano Pacifico; è parte dell'Oceania ed è prossima all'arcipelago malese. Seconda isola per estensione al mondo (785753 km²), è divisa politicamente sul 141º meridiano est, tra lo stato della Papua Nuova Guinea e le province indonesiane di Papua e Papua Occidentale, suddivise in 6 province dal 2022.

