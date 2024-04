La Soluzione ♚ L isola con Manila

La soluzione di 5 lettere per la definizione: L isola con Manila. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LUZON

Curiosità su L isola con manila: Contiene immagini o altri file su manila nazzaro sito ufficiale, su manilanazzaro.it. manila nazzaro (canale), su youtube. manila nazzaro, su l'albo d'oro di... Luzon (in spagnolo: Luzón; in filippino: luson) è l'isola più grande delle Filippine. Si può far riferimento al nome Luzon (ancor di più se si usa Luson) per definire per estensione, l'intero gruppo di isole del nord delle Filippine che è una delle tre grandi regioni fisiche, (le altre sono Visayas, la centrale, e Mindanao, la meridionale) con le quali si usa suddividere l'arcipelago filippino. Nel giugno del 1991 l'isola fu sconvolta dall'inaspettata eruzione del vulcano Pinatubo che fu la prima dopo 5 secoli di inattività e produsse una delle più grandi e violente eruzioni del XX secolo.

