La Soluzione ♚ Gli isolani di Portoferraio e Capoliveri

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Gli isolani di Portoferraio e Capoliveri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ELBANI

Curiosità su Gli isolani di portoferraio e capoliveri: Alessia d'ancona (portoferraio, 29 ottobre 1987) è una calciatrice, allenatrice di calcio ed ex giocatrice di calcio a 5 italiana, centrocampista offensivo... L'isola d'Elba è un'isola situata tra il canale di Piombino a est, a circa 10 chilometri dalla costa, il mar Tirreno a sud e il canale di Corsica a ovest. È la più grande delle isole dell'arcipelago toscano e la terza più grande d'Italia (223 km²). L'Elba, assieme alle altre isole dell'arcipelago (Pianosa, Capraia, Gorgona, Montecristo, Giglio e Giannutri), fa parte del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. Amministrativamente è suddivisa in 7 comuni facenti parte della provincia di Livorno.

