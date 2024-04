La Soluzione ♚ Gli isolani di Pago Pago La definizione e la soluzione di 7 lettere: Gli isolani di Pago Pago. SAMOANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Gli isolani di pago pago: Le Samoa (samoano: Samoa; anche Samoa Occidentali e, al tempo della colonizzazione, Samoa tedesche) sono uno stato insulare dell'Oceania, composto da un gruppo di isole dell'oceano Pacifico meridionale, all'interno dell'arcipelago delle Samoa. Le isole occupano 2944 km², e contano 214 000 abitanti circa. La capitale è Apia. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Le Samoa (samoano: Samoa; anche Samoa Occidentali e, al tempo della colonizzazione, Samoa tedesche) sono uno stato insulare dell'Oceania, composto da un gruppo di isole dell'oceano Pacifico meridionale, all'interno dell'arcipelago delle Samoa. Le isole occupano 2944 km², e contano 214 000 abitanti circa. La capitale è Apia. samoani m plurale di samoano Sostantivo, forma flessa samoani m plurale di samoano Sillabazione sa | mo | a | ni Pronuncia IPA: /samo'ani/ Etimologia / Derivazione vedi samoano Altre Definizioni con samoani; isolani; pago; pago; Abitano le Isole dei Navigatori; Gli isolani come l attore Benicio del Toro; Gli isolani di Portoferraio; Cerca altre soluzioni cruciverba

SAMOANI

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Gli isolani di Pago Pago' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.