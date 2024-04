La Soluzione ♚ Gli dei con Odino e Thor

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Gli dei con Odino e Thor. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ASI

Curiosità su Gli dei con odino e thor: e anthony hopkins. nel film thor, dopo aver dimostrato la sua arroganza aprendo un nuovo conflitto con i giganti di ghiaccio, viene esiliato da odino... Nella religione germanica (o etenismo), gli Asi o Ansi (maschile singolare "Ase", femminile singolare "Asinia" e plurale "Asinie"; in norreno Æsir, al singolare Ás, Áss o anche Oss, al femminile singolare Ásynja, al femminile plurale Ásynjur, in inglese antico Os al plurale Ese [inglese moderno: Ase o Anse, pl. Ases o Anses], in alto-tedesco antico Ans al plurale Ensi [tedesco moderno: Ase, pl. Asen], in gotico Ans al plurale Anseis; in forma latinizzata Ansus al plurale Anses), sono gli dèi o spiriti del cielo. La forma proto-germanica è *Ansuz, il cui significato può essere "dio" e "divino" (anche supremo, Odino), "spirito" e ...

Altre Definizioni con asi; odino; thor;