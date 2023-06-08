Esploratore e documentarista norvegese: Thor

SOLUZIONE: HEYERDAHL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esploratore e documentarista norvegese: Thor" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esploratore e documentarista norvegese: Thor". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Heyerdahl? Heyerdahl è famoso per aver attraversato l'Oceano Pacifico su una zattera di stuoie, dimostrando le teorie sulla diffusione delle culture antiche. La sua avventura ha portato alla scoperta di antiche rotte marittime e alla comprensione delle capacità degli antichi popoli di navigare in acque sconosciute. Con il suo lavoro ha contribuito a svelare misteri della storia umana, unendo spirito di esplorazione e documentazione in imprese memorabili.

In presenza della definizione "Esploratore e documentarista norvegese: Thor", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esploratore e documentarista norvegese: Thor" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Heyerdahl:

H Hotel E Empoli Y Yacht E Empoli R Roma D Domodossola A Ancona H Hotel L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esploratore e documentarista norvegese: Thor" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

