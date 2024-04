La Soluzione ♚ Frutto chiamato pomodoro messicano

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Frutto chiamato pomodoro messicano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOMATILLO

Curiosità su Frutto chiamato pomodoro messicano: In quasi tutte le regioni in una moltitudine di varianti. si compone di pomodori, cipolle e peperoncini tritati. spesso prevede anche ingredienti come coriandolo... Il tomatillo (Physalis philadelphica Lam., 1786) è una pianta della famiglia delle Solanacee, originaria del Messico e dell'America centrale i cui frutti sono un elemento base della cucina locale. I frutti sono piccoli, sferici, di colore verde o verde-viola e portano lo stesso nome. Il tomatillo è coltivato come pianta annuale in tutto l'emisfero occidentale; i frutti sono usati per la preparazione di salse tipo chili o consumati fritti, bolliti o cotti al vapore.

