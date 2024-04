La Soluzione ♚ Un pomodorino messicano La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un pomodorino messicano. TOMATILLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un pomodorino messicano: Il tomatillo (Physalis philadelphica) è una pianta della famiglia delle Solanacee, simile al Ribes del Capo (Physalis peruviana), originaria del Messico i cui frutti sono un elemento base della cucina locale. I frutti sono piccoli, sferici, di colore verde o verde-viola e portano lo stesso nome. Il tomatillo è coltivato come pianta annuale in tutto l'emisfero occidentale; i frutti sono usati per la preparazione di salse tipo chili o consumati fritti, bolliti o cotti al vapore. Altre Definizioni con tomatillo; pomodorino; messicano; Il tipico pomodorino sardo dalle striature verde intenso; Il contadino messicano; C è sotto un messicano; Cerca altre soluzioni cruciverba

TOMATILLO

