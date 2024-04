La Soluzione ♚ La firma di chi vista

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La firma di chi vista. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SIGLA

Curiosità su La firma di chi vista: Progetti di riferimento 1, 2. la firma digitale è un metodo matematico teso a dimostrare l'autenticità di un documento digitale autenticando l'autore di un... La sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali delle parole che compongono una denominazione, utilizzata per comodità come abbreviazione, specialmente riferita a un'associazione, un'azienda o un ente.

