La Soluzione ♚ L elenco dei processi

La soluzione di 5 lettere per la definizione: L elenco dei processi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RUOLO

Curiosità su L elenco dei processi: Commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su lista dei papi elenco dei papi dal sito della santa sede santi e beati, su santiebeati.it.... Un gioco di ruolo, abbreviato spesso in GDR o RPG (dall'inglese role-playing game), è un gioco dove i giocatori assumono il ruolo di uno o più personaggi e tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano uno spazio immaginato, dove avvengono fatti ed eventi fittizi, in un'ambientazione narrativa che può ispirarsi a un romanzo, a un film o a un'altra fonte creativa, storica, realistica o di pura invenzione. Le regole di un gioco di ruolo indicano come, quando e in che misura ciascun giocatore può influenzare lo spazio immaginato.

