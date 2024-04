La Soluzione ♚ Chi la esercita alleva ovini

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Chi la esercita alleva ovini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PASTORIZIA

Curiosità su Chi la esercita alleva ovini: anche l'allevamento ricopre una buona fetta e il paese alleva principalmente bovini, ovini, caprini e infine polli per soddisfare il fabbisogno alimentare... La pastorizia è una delle forme più antiche di allevamento, praticata con la maggior parte delle specie animali domestiche da reddito, principalmente ovini, caprini, bovini, ma anche suini, equini, cervidi, camelidi. È l'attività principale dei popoli che vivono di economia pastorale.

